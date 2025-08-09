منة عدلي القيعي تلمّح لعمل فني جديد مع "الكينج" محمد منير وتثير حماس جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشعلت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي حماس جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل، بعدما كشفت عن تعاونها المرتقب في ألبوم النجم الكبير محمد منير، بعد أن حققت نجاحات متعددة خلال الصيف مع عدد من النجوم البارزين.

ونشرت منة القيعي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تفاصيل مشاركاتها خلال الموسم الصيفي، قائلة: "الحمد لله الصيف دا كنت موجودة في عدة ألبومات لنجوم مختلفة، منها 'يا بخته' مع عمرو دياب، و'حبيبي وانت جمبي' مع عسيلي، و'بحب اللي يحبك' أيضًا مع عسيلي، بالإضافة لأغاني أصالة وأحمد سعد".

وتابعت: "قريبًا إن شاء الله هتسمعوا شغل مهم أوي في ألبوم الكينج محمد منير، قولولي رأيكم ومستنيين تسمعوني مع مين تاني إن شاء الله، لسه الصيف فاضل فيه حتة".

وكانت منة القيعي قد ألهبت فضول جمهورها مؤخرًا بتلميح طريف حول اعتزالها كتابة الأغاني، حيث كتبت: "بفكر أعتزل... بس مش عارفة هتعملوا إيه من غيري"، مما دفع زوجها الفنان يوسف حشيش للرد بشكل مرح: "توضيح.. أنا مش مسؤول تمامًا عن التفكير ده، قبل ما يتعمل عليا حفلة... أنا كنت نايم ولسه صاحي".

يبدو أن منة القيعي تواصل احتلال موقعها كواحدة من أبرز أصوات الشعر الغنائي في الساحة، مع وعود بعمل جديد ينتظره عشاق "الكينج" محمد منير بفارغ الصبر.