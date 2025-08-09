الساحل الشمالي يترقب ليلة غنائية خاصة تجمع رامي صبري وروبي في المهرجان الروماني

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد جمهور الساحل الشمالي لواحدة من أروع أمسيات الصيف، حيث يلتقي النجم رامي صبري والفنانة روبي على خشبة المسرح الروماني يوم 28 أغسطس، ضمن فعاليات المهرجان الذي يجمع أبرز الأصوات في أجواء احتفالية مميزة.

روبي، التي خطفت الأنظار مؤخرًا بأغنيتها الجديدة "ثانيتين" من كلمات فلبينو وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، تواصل مشوارها الصيفي الحافل بسلسلة من الإصدارات والحفلات داخل مصر وخارجها، بعد أن تصدرت الترند ببوستر الأغنية الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

أما رامي صبري، فقد أطلق مؤخرًا كليب "أنا بحبك أنت" من كلمـات أمير طعيمة وألحانه الخاصة، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه هذا الشهر ويضم 10 أعمال متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين.

الحفل المرتقب يأتي بعد نجاح انطلاقة مهرجان "ليالي مراسي" الذي افتتحه رامي صبري وبهاء سلطان، ليستكمل المهرجان مسيرته في تقديم ليالٍ فنية تعانق أجواء الصيف حتى نهايته.