16 أغسطس.. أصالة تلتقي جمهور بيروت في أمسية استثنائية



القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة السورية أصالة نصري للقاء جمهورها اللبناني في حفل غنائي كبير بالعاصمة بيروت، مساء الجمعة 16 أغسطس المقبل، ضمن جولة فنية صيفية تزخر بالمحطات المميزة.

ويأتي هذا الموعد بعد النجاح الكبير الذي حققته أصالة في حفلها الساهر مساء الخميس 7 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة، حيث أشعلت الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جماهيري واسع.

وفي سياق متصل، تواصل أصالة حصد الإشادة بألبومها الجديد "ضريبة البعد" الذي طرحته مؤخرًا عبر المنصات الرقمية، وتصدّرت أغنيته الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه قوائم الاستماع منذ اللحظة الأولى لصدورها. الأغنية من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميز بلحن شجي يترجم مشاعر الفقد والحنين، قدّمته أصالة بإحساسها القوي المعروف.

ويضم الألبوم تعاونات واسعة مع نخبة من الشعراء والملحنين، من بينهم منة عدلي القيعي، أحمد المالكي، محمود عليم، محمد عبد المجي، وتامر عاشور، مصطفى العسال، جابر جمال، أحمد حسن رؤول، ناصر الجيل، ومحمد الشرنوبي، ما يجعله واحدًا من أبرز أعمالها الغنائية الأخيرة.

وكانت أصالة قد طرحت في مطلع يونيو أغنية "كلام فارغ" من الألبوم نفسه، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، توزيع فهد، بينما أخرج الكليب علي حمدان، وحصدت الأغنية مشاهدات واسعة على يوتيوب ومنصات الموسيقى.