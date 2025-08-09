تامر عاشور يشعل مهرجان العلمين ويتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ليلة استثنائية على ساحل مدينة العلمين الجديدة، خطف النجم تامر عاشور الأضواء وتصدر تريند محرك البحث جوجل، بعد حفله المميز ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، والذي جمع بين الإبداع الموسيقي والحضور الجماهيري الضخم الحفل أقيم في ساحة U-ARENA بالمدينة التراثية، التي تحولت إلى مسرح مفتوح ينبض بالحياة، حيث امتلأت جنباتها بآلاف الحاضرين من محبي الفن والموسيقى، الذين توافدوا من مختلف المحافظات بل ومن خارج مصر، ليشهدوا واحدة من أروع الليالي الغنائية هذا الموسم.

بدأ عاشور حفله بأغنية "ده حكاية" التي أشعلت أجواء المكان منذ اللحظة الأولى، قبل أن يأخذ جمهوره في رحلة موسيقية مليئة بالشجن والرومانسية من خلال أشهر أغانيه، مثل "ياه" و"تسلم "و "عشت معاك حكايات"، والتي رددها الجمهور معه بصوت واحد، في مشهد يعكس حجم الحب والارتباط العاطفي بين الفنان وجمهوره.

لكن اللحظة الأبرز في الحفل جاءت حين قدّم عاشور ميدلي مميز من ألحانه التي ارتبطت بذاكرة الجمهور العربي، فجمع بين روائع قدمها لنجوم كبار، منها "يا ريتك فاهمني" للفنانة أنغام، و"من العشم" للهضبة عمرو دياب، و"والله أعلم" لفضل شاكر، و"قلبك يا حول الله" لبهاء سلطان، ليقدم لوحة فنية تؤكد مكانته كأحد أهم الملحنين والمطربين في جيله.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، توقف عاشور ليبعث برسالة خاصة إلى صديقته الفنانة الكبيرة أنغام، التي تمر بوعكة صحية، قائلًا أمام الحضور: "كل التحية للفنانة الكبيرة أنغام، تمنياتي القلبية لها بالشفاء العاجل، وإن شاء الله ترجع تنور وتمتعنا بفنها الجميل"، وهو ما قابله الجمهور بتصفيق حار ودعوات بالسلامة لها.

كما لم ينسَ عاشور أن يوجه الشكر للقنوات الناقلة للحفل، تقديرًا لدورها في إيصال الأجواء المبهرة إلى جمهور أوسع داخل وخارج مصر، قبل أن يواصل الغناء بأغاني "أنا هاجي على نفسي" و"الرك على النية"، وسط تفاعل استثنائي من الحضور الذين تمايلوا على أنغامها حتى اللحظات الأخيرة.

ويأتي هذا الحفل في إطار الفعاليات المتنوعة التي يشهدها مهرجان العلمين الجديدة، والذي تنظمه شركة تذكرتي، ليجمع بين الموسيقى والفن والثقافة في أجواء عالمية، استكمالًا للنجاحات الكبيرة التي حققها في دورتيه السابقتين، المهرجان أصبح منصة فنية وسياحية كبرى تستقطب عشاق الفن من أكثر من 104 جنسيات، بجانب حضور لافت للشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من مختلف الدول.