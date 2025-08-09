نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد العزيز يعلق على واقعة عدم مصافحة شاب من معجبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أحمد عبد العزيز، على واقعة رفضه مصافحة شاب وتداول المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

حيث نشر الفنان أحمد عبد العزيز بيان توضيحي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح به سبب عدم مصافحته شاب من معجبيه قائلًا: ""اللي حصل كان سوء فهم".. بيان توضيحي لفيديو منتشر ليا رفضت فيه مصافحة شاب من جمهوري العزيز، أحمد عبد العزيز"

منشور الفنان أحمد عبد العزيز

وقال أحمد عبد العزيز داخل البيان: "الموقف غاية فى البساطة، كنت رايح أحضر فعاليات مهرجان سينمائى فى مركز الإبداع، وكنت متأخرا حوالى 10 دقائق، وبجرى علشان ألحق المهرجان، وأنا داخل وبحاول أدخل الأسانسير ففى مجموعة من الشباب وواقفة، وأنا شاورتلهم بدماغى بمعنى أهلا ودخلت جرى، ويبدو إن في منهم أحد الشباب بيمد إيده علشان يسلم عليا وأنا مخدش بإلى ".

تابع أحمد عبد العزيز خلال مداخلة لبرنامج "العاشرة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، بعدها مشيت بسرعة علشان أدخل الأسانسير، وفوجئت بعد انتهاء المهرجان بهذا المقطع المنتشر ومحقق مشاهدات عالية وتعليقات سلبية من ناس كتير".

ونفى أحمد عبد العزيز أن يكون مغرورًا أو متعاليًا على هذا الشاب، قائلا:" انا راجل بسيط وغاية فى البساطة وشديد التواضع، ومافيش فنان عاقل يتكبر على جمهوره أو يرفض مصافحة حد، ودى مش أخلاقى ولا طبيعتى، انا راجل ابن بلد".

ووجه أحمد عبد العزيز رسالة للشاب قائلا:" لو كان زعل أو خد على خاطره فهو فى النهاية ابنى ومستعد أطيب خاطره وبقوله مخدتش بإلى انت بتحاول تسلم عليا، وانا الشباب بالنسبة ليا مهم جدا فى بلدنا اللى أكتر من 60% من تعدادها فى سن الشباب".

وأكد أحمد عبد العزيز: "أنا من الداعمين للشباب، وهو اللى هيحافظ على البلد، ومصر ستظل فى خير ومحفوظة".