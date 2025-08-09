نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الخواجة يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس تعاونه مع الفنانة نيكول سابا في أغنية "خد هنا" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الملحن علي الخواجة نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بأكثر من عمل فني طرح له خلال موسم الصيف وكانت ألحانه دائمًا تخطف المستمع له وقد طرح له أمس أولي تعاوناته الفنية مع الفنانة نيكول سابا بعنوان "خد هنا".

فتحدث "دوت الخليج الفني" مع الملحن علي الخواجة وكشف لنا عن العديد من الكواليس عن أغنية "خد هنا" للفنانة نيكول سابا وأزال لنا الستار عن أعماله القادمة ورأيه في الألبومات التي طرحت في موسم الصيف.

علي الخواجة

كواليس أغنية “خد هنا” لـ نيكول سابا

كشف الملحن علي الخواجة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس أغنية "خد هنا" للفنانة نيكول سابا قائلًا: "كواليس الأغنية كانت مميزة جدًا، وده أول تعاون بيني وبين الأستاذ وليد منصور، اللي طبعًا غني عن التعريف، وهو ما شاء الله مدرسة كبيرة في مجال الحفلات والإنتاج".

وتابع: "التعاون ده كان أول لقاء بين وليد منصور والفنانة نيكول سابا، وكانت كواليسه مليانة طاقة إيجابية. حضرت جلسة التصوير، واستقبلني وليد منصور وكل فريق العمل بحفاوة كبيرة، وكان واضح جدًا حماسهم بالأغنية".

واضاف: "نيكول كانت مبسوطة جدًا بالأغنية، وروحها خفيفة وجميلة كالعادة، وزي ما بنقول دايمًا: "زي القمر". إن شاء الله الأغنية تحقق النجاح اللي نتمناه، ويكون التعاون ده بداية لسلسلة أعمال فنية ناجحة بينا".

نجاح كبير وتصدر التريند لأغنية “محسبتهاش”

عبّر علي الخواجة عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنية "محسبتهاش" للفنان رامي جمال قائلًا: "، والتي تصدرت التريند خلال أول 8 ساعات من طرحها، قبل أن تنتشر وتدخل قوائم التريند في عدد من الدول العربية. وأكد أنه كان يتوقع هذا النجاح، خاصة وأن الأغنية من ألحان الفنان الكبير رامي جمال، الذي وصفه بأنه من أهم الملحنين والمطربين في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه من الفنانين الذين يحب الاستماع إليهم ويقدّر اختياراتهم الفنية.

وأضاف أن هذا التعاون الأول مع رامي جمال كان مثمرًا للغاية، ويتمنى ألا يكون الأخير، مشيرًا إلى أن تسمية الألبوم باسم الأغنية كان أمرًا أسعده كثيرًا، في ظل ردود الفعل الإيجابية الكبيرة من الجمهور. واختتم حديثه بالتعبير عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاونات الناجحة بينهما

علي الخواجة يشارك بأغنية جديدة في ألبوم سامو زين



وأزال لنا علي الخواجة الستار عن مشاركته في ألبوم سامو زين الجديد وموعد طرحه قائلًا: " أحب أن اهنئ سامو زين وكل فريق العمل عن نجاح الألبوم، من بينهم شحاته، محمود صبري، وبنداري، وكل من ساهم في إنتاج الألبوم المنتظر.

وكشف أن الألبوم سيتضمن أغنية جديدة له تحمل طابعًا رومانسيًا مميزًا بأسلوب موسيقي عصري ومختلف، معربًا عن ثقته في أنها ستنال إعجاب الجمهور. الأغنية من كلمات الشاعر أسامة محرز، توزيع وسام عبد المنعم، وألحانه الخاصة، مؤكدًا أنها تأتي بروح مختلفة تمامًا عن أعماله السابقة مثل "محسبتهاش" وأغنية نيكول سابا، حيث تحمل "مود" جديد ومميز. واختتم حديثه قائلًا: "إن شاء الله الأغنية تعجب الناس."

علي الخواجة: الجمهور يفضل الأغاني الدرامية أكثر

وكشف لنا عن رأيه في نوع الأغاني الذي سينجذب لها الجمهور بعد طرح العديد من الألبومات قائلًا: "موسم هذا العام مميز ومختلف تمامًا، حيث يضم مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المتنوعة، وهذا أمر يسعدني كثيرًا بسبب النشاط الفني الكبير ووفرة الأغاني الجميلة. الجمهور بطبيعته يميل إلى متابعة الدراما، لأنها تلعب على وتر المشاعر وتعبر عن الحالات الإنسانية التي يمر بها كل شخص، لذلك تجد الكثير من الناس يحبون الدراما بشكل طبيعي. أما الأغاني الرومانسية فتتأثر بحالة الناس المزاجية، ولكن بشكل عام الدراما لها تأثير أكبر وتترك بصمة أقوى لدى الجمهور."

علي الخواجة: لا أتمني تلحين أغنية معينة.. أعمالي ستترك بصمة خاصة بها

وأزال لنا الستار عن أكثر الأغاني التي نالت إعجابه فى الألبومات الذي طرحت وهل يتمني لحن أغنية خاصة تكون له قائلًا: " هذا الموسم يتميز بكثرة الأغاني الجميلة والنشاط الفني الكبير، حيث أُصدرت العديد من الأغاني الرائعة من كبار الفنانين والزملاء والأصدقاء، مما يشكل موسمًا غنيًا ومليئًا بالإبداع. من بين الأغاني التي أحبها كثيرًا وأثرت فيّ أغنية "خطفوني" لعمرو دياب، التي أشعر بأنها مختلفة ومميزة، وأنا سعيد بها جدًا.كما أعجبتني أغاني عديدة من ألبومات رامي جمال ورامي صبري وتامر حسني، ولكن الأغنية التي تملك أكثر الفايبز الخاص بي هي "خطفوني".

وأضاف قائلًا: " لا أتمني أن يكون لحن أغنية معينة يكون لي لأن وكل فنان له مدرسته وأسلوبه الخاص، ولكن إن شاء الله تكون أعمالي هي التي تحمل علامتي المميزة التي تبرز أسلوبي الخاص".

أعمال جديدة ينتظرها علي الخواجة

وكشف لنا عن وجود أعمال جديدة ستطرح قريبًا قائلًا: "إن شاء الله في تعاونات أخري في مع موسي إن شاء الله في اغنيتين في أغنية هتنزل قريب بإذن الله حاجة كدة مختلفة هتعجب الناس بإذن الله وفي أغنية تانية بردو إن شاء الله مقرر نزولها قريب وفي أعمال أخري اغانية موسي كلمات احمد جابر - الحاني - توزيع مؤمن ياسر - تسجيل ماهر صلاح"