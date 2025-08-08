نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تطلق تحدي "خايفة من العين" من أغنية "ثانيتين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

أطلقت النجمة روبي تحدي جديد لجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" باسم "خايفة من العين" من أغنيتها الجديدة "ثانيتين" التي أطلقتها أمس الخميس عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وخلال دقائق من إطلاق التحدي الذي صورته روبي في إحدى المناطق الساحلية، شارك عدد كبير من الجمهور في التحدي عن طريق تصوير فيديوهات مختلفة على أنغام الأغنية الجديدة مع إعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة.

وتصدرت روبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية منذ إطلاق بوستر الأغنية الجديدة حتى إطلاقها للجمهور وهي من كلمات فلبينو وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر.

وتستعد روبي خلال الفترة القادمة لمقابلة جمهورها في عدد من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من دول الوطن العربي كما تستعد لإطلاق مجموعة من المفاجآت الغنائية الجديدة.