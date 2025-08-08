القاهرة - محمد ابراهيم -

تخوض الفنانة صابرين مرحلة جديدة في مشوارها الفني، حيث تقدم للمرة الأولى شخصية شريرة ضمن أحداث فيلم الرعب “المفتاح”، الذي تتصدر بطولته وتواصل تصويره حاليًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وتُعد هذه التجربة نقلة نوعية في مسيرة صابرين، إذ تبتعد عن أدوارها الاجتماعية والتراجيدية المعتادة، لتدخل عالم الشر والرعب النفسي، في تحدٍ يكشف عن جانب غير مألوف من موهبتها، الفيلم ينتمي لأفلام الرعب والإثارة، ويشاركها البطولة كل من: انتصار، مينا أبو الدهب، نورا مهدي، ريم رأفت، وهو من تأليف عمر ليمونة وأنس جمال، وإخراج مازن نيازي.

الفنانة صابرين

صابرين تخلع عباءة الطيبة وتفاجئ الجمهور بـ3 أفلام ودور “شرير” في المفتاح



ولا تتوقف مفاجآت صابرين عند “المفتاح”، إذ انضمت أيضًا لفيلم “سفاح التجمع”، المستوحى من وقائع حقيقية حول أكثر القضايا المثيرة للجدل في القاهرة خلال السنوات الأخيرة، الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، دنيا سامي، وعدد من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

كما تنتظر صابرين عرض فيلم “بنات الباشا” الذي يضم نخبة من الفنانين بينهم زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، وتارا عبود، مع ضيفة الشرف سوسن بدر. الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل، ويُسلط الضوء على قضايا المرأة في المجتمع المصري.

وعلى صعيد الدراما، تستعد صابرين لتصوير مسلسل “خانة فاضية” أواخر الصيف الجاري، بعد تأجيله من موسم رمضان الماضي. يشاركها البطولة كل من حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم، ودنيا المصري، والعمل من إخراج شادي أبو شادي، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

بهذا التنوع اللافت في اختياراتها، تثبت صابرين أنها لا تزال تملك الكثير لتقدمه، وتواصل مغامرتها الفنية بثقة وتجدد.