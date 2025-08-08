فن ومشاهير

سعد الصغير يستضيف المطرب محمود نصار في سعد مولعها نار

القاهرة - محمد ابراهيم - المطرب محمود نصار ضيف برنامج سعد الصغير .. اليوم

يستضيف اليوم الجمعة الفنان سعد الصغير في برنامجه سعد مولعها نار المطرب محمود نصار، والذى يذاع على قناة الشمس في العاشرة مساءا، وقدم عدد من أغانى الزمن الجميل، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

