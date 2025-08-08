تفاعل الجمهور مع أغنية "ثانيتين" لـ روبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تفاعل الجمهور مع أغنية روبي الجديدة “ثانيتين”، والتي طرحتها مساء أمس على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "ثانيتين" تقدمها روبي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر.



وتصدرت روبي على مدار الساعات الماضية التريند على مواقع التواصل المختلفة بعد طرح البوستر التشويقي للأغنية الجديدة "ثانيتين" حيث تداول الجمهور البوستر بشكل مكثف.



كلمات أغنية ثانيتين



جوه حتة

مش هاقول فين

دخل سحرنا

وخطف العين

طول بعرض

جابني أرض

جريت سألت

الحلو منين؟

قالي نرقص.. قولت طبعا

قربت منه في ثانيتين

قالي يا أسمر.. جسمي قشعر

مبقتش أجمع كلمتين

ورقصنا رقصة

خلتني انسى

عنواني ساكنه انا فين

حبيت في لحظة

والناس ملاحظة

والله خايفة مالعين

ورقصنا رقصة

خلتني انسى

عنواني ساكنة أنا فين

خليني طايرة

يا حبيبي طايرة

للصبح.. معاك.. ومش ماشيين

بعدك إنت

هحب أنا مين؟

واحنا لبعض

حبيبي لايقين

قالي صح

ودي عايزة شرح؟

قولت اللي زيك

بقى كان فين؟

قالي نرقص.. قولت طبعا

قربت منه في ثانيتين

قالي يا أسمر.. جسمي قشعر

مبقتش أجمع كلمتين