نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. محمد فضل شاكر يتخطى سقف التوقعات ويتألق فى أولى حفلاته فى العلمين الجديدة بحضور كامل العدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطى المطرب اللبناني محمد فضل شاكر سقف توقعات النجاح وتألق فى أولى حفلاته بالعلمين الجديدة بأضخم سهرات سكاي وحضور تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان.

حضر محمد نجل الفنان الكبير فضل شاكر بكامل اناقته وكان فى استقباله منظما الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا أغنية والده الشهيرة " فاكر لما تقولي" تعالت هتافات وصيحات الترحيب التى لم تنقطع طوال الحفل.



من جانبه حرص محمد فضل شاكر على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال واعرب عن سعادته بتواجده فى مصر وللمرة الأولي بالعلمين الجديدة ورحب بحمهوره من مختلف الجنسيات العربية ممن حرصوا على التواجد بالحفل.



كما أشعل الحفل بعدد كبير من اغاني والده منها " يا غايب" "أحلى رسمة" "معقول" "يا حياة الروح" وغيرها ممن علق عليها ومشيرا لوالده الفنان الكبير قائلا: "اشتاقتوا للفضول".

وتألق محمد فضل شاكر بأغنية "كيفك ع فراقي" التى سبق وان قدمها كديو مع والده الفنان وحققت نجاحات كبيرة وكانت السر وارء الانتشار الكبير لحفلاته مؤخرا بمختلف الدول العربية.

غلب على الحضور الجانب النسائي من محبي محمد فضل شاكر من مختلف الجنسيات العربية وكان ضمن الحضور الفنانة ساندي وشقيقتها إيناس على وفايز اباظة والكاتب الصحفي محمد رمضان ويوسف نجل المنتج تامر عبد المنعم.. وغيرهم من المشاهير.