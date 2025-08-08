نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشوان توفيق يكشف عن سعادته بحالة السكينة والرضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان القدير رشوان توفيق عن سعادته بحالة السكينة والرضا التي يعيشها في حياته اليومية، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له.



قال رشوان توفيق: "أحدث ربي في كل لحظة، وأدعو أن أظل في معيته، لأنني مهما شكرت لن أفيه ذرة من نعمه".



كما كشف رشوان توفيق عن رؤى روحانية متكررة، قال إنها تزيد من شعوره بالطمأنينة، مشيرا إلى رؤيا مؤثرة جمعته مؤخرًا بصديقه الراحل الدكتور أحمد عبد الحليم، الذي ظهر له في المنام، ليشاركه فرحة شعوره بالتكريم الإلهي، قائلا له في الحلم: "ربنا أكرمني قوي يا أحمد".

وختم رشوان توفيق قائلا: "أسأل الله أن يغنيني عن الحاجة لأي مخلوق، وأن يجعلني دائما في رحمته وستره، فهو الكريم في عطائه، الرحيم في قضائه".