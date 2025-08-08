نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا بموت في مصر".. أصالة تكشف أسرار في حفلها بمهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة السورية أصالة نصري، عن انقطاعها عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي منذ 6 أشهر، وكذلك عن توترها وقلقلها من الحفاظ على مستواها الفني خلال حفلاتها في مصر بشكل خاص، وذلك خلال حفلها بمهرجان العلمين.



وأضافت أصالة قائلة:"باركولي أنا مقاطعة السوشيال ميديا بقالي 6 شهور، الانبسط من غيرها أعلى بكتير، وحد سرب أغنيتي إمبارح ولكني مزعلتش".

وتابعت: "بتذكر أول مرة طلعت فيها حفلة في مصر وكنت متوترة بشكل لا تتخيلوه، ومع الوقت بقيت أقول لأ بقدر أصير أحسن، في كل مكان بقيت أقل توتر إلا مصر دائمًا بخاف من أني أكون أقل من صولا اللي كبرت معكم بينكم".



وأردفت: "اليوم جيت وأنا تعبانة وعندي شوية برد على صوتي، ولكن خبيته وداريته وعالجته وإديته أحلى عسلات وشربت أحلى شايات وجيت لأول مرة بينكم في العلمين، الله يحفظ مصر إحنا حبايبكم وأنتوا روح قلبنا".

واختتمت أصالة، حديثها عن حبها لمصر، قائلة: "أنا بموت في مصر، وأنتم متجمعين في المكان الرائع الطيب ده.. أنا زيكم، عاشقة لهذه البلد، وبرحب بكل ضيوف مصر من قلبي".