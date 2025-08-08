نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة.. إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيف الحلقة الجديدة من "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة إسعاد يونس جمهورها ومتابعيها، لضيف الحلقة الجدية من برنامجها "صاحبة السعادة، الذي يعرض عبر شاشة قناة "دي أم سي"، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صورة له دون وجهه وكعادتها وجهت سؤال للجمهور عن ضيف الحلقة، قائلة:" تفتكروا مين ضيف الحلقة الجاية ؟".

آخر أعمال إسعاد يونس

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس الفنية، هو مسلسل "تيتا زوزو"، الذي عرض مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، طوال فترة عرضه.

قصة مسلسل تيتا زوزو

ينتمي مسلسل تيتا زوزو إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو"

مسلسل تيتا زوزو، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.