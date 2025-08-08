آخر تطورات الحالة الصحية لـ أنغام.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - شغلت المطربة أنغام محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان صديقها الإعلامي محمود سعد عبر حساباته على السوشيال ميديا خضوعها لعملية جراحية دقيقة وإزالة جزء من البنكرياس، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

وبالفعل تم إجراء العملية وتتواجد حاليًا في ألمانيا تحت الملاحظة الطبية.



آخر أعمال أنغام

أنغام قد تألقت مؤخرًا على خشبة المسرح ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، حيث قدمت باقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل حار من الجمهور.



وقدمت خلال الحفل مزيجًا من أغانيها القديمة والجديدة، من بينها: "سيبك أنت"، "بنعمل حاجات"، و"ونفضل نرقص"، فيما نالت أغنية "بين البينين" تصفيقًا حارًا وتفاعلًا لافتًا من الحضور.