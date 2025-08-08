نجل سيد صادق يكشف عن موعد تشييع جثمان والده

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان القدير سيد صادق، عن عمر يناهز 80 عامًا، إذ رحل الفنان بشكل مفاجئ دون معاناته من مرض.

وأعلن لؤي نجل الفنان الراحل عن موعد ومكان الجنازة وذلك من خلال منشور عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)”.



وتابع معلنًا موعد الجنازة: “صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد..رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. مكان المقابر.. طريق الفيوم”.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان الراحل من خلال بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاء فيه:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير / سيد صادق".



وتابعت:" وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

نبذة عن سيد صادق

وُلِد الفنان سيد صادق في 18 يونيو 1945، وتميز بتقديم شخصيات شريرة أو خارجة عن القانون، ولعل من أبرز أعماله: الإمبراطور، الكماشة، ميراث الريح، فرقة ناجي عطا الله، رحيل مع الشمس، نور العيون، كده رضا، حلق حوش، التجربة الدنماركية، ملك روحي، لن أعيش في جلباب أبي، العميل 1001، أين قلبي، الحقيقة والسراب، العراف، عيون الصقر، يوميات ونيس الجزء 1، شباب رايق جدًا، ضبط وإحضار، وحلم ابن السبيل.