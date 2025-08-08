إيهاب توفيق في أقوى حفلات موسم جدة بحضور جماهيري كامل العدد (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيا النجم إيهاب توفيق، مساء أمس، واحدة من أقوى حفلات المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، تحت شعار "ليلة التسعينات في جدة".

حضر الفنان إيهاب توفيق الحفل برفقة مدير أعماله المنتج الفني تامر عبدالمنعم، وهو من تنظيم شركة "بنش مارك" وأقيم على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وجمع كبار نجوم الجيل الذهبي من عمالقة الغناء في التسعينات إلى جانب إيهاب توفيق، وذلك وسط حضور جماهيري كامل العدد أضفى على الأمسية أجواء مميزة من الحماس والحنين إلى الماضي.

تميز الحفل بتقديم باقة منتقاة من أشهر أغاني التسعينيات التي ما زالت تلاقي حب الجمهور وتمتزج فيها الأصوات مع العروض البصرية والديكورات التي استحضرت روح التسعينات، مما جعل الحفل تجربة فنية متكاملة تجمع بين الحنين للماضي واللمسات العصرية.

حقق الفنان إيهاب توفيق حضورا قويا على المسرح، حيث أبهر الجمهور بأدائه الطربي المميز وأغانيه القديمة والمعروفة مثل "سحراني"، "ملهمش في الطيب"، "تترجى فيا"، "عامل عاملة"، "أحلى منهم"، "مشتاق"، "هدي القمر"، "بحبك يا أسمراني"، إلى جانب أغاني أخرى.

على صعيد آخر، يستعد إيهاب توفيق لإحياء حفل ختام فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة 2025، والمقرر في 23 أغسطس الجاري على مسرح محكى القلعة.

من المتوقع أن يحيي هناك مجموعة مميزة من أغانيه التي أسهمت في شهرته في التسعينات، برفقة فرقته الموسيقية.