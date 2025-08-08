آدم الشرقاوي يكشف عن تفاصيل مرضه ودخوله في مرحلة اكتئاب

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان الشاب آدم الشرقاوي عن فترة مرضه ودخوله في حالة اكتئاب، بسبب تعليقات البعض السلبية، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقال آدم الشرقاوي: "بعد ما خلصت فيلم شماريخ دخلت في اكتئاب لأني مكنتش واثق في نفسي ومكنتش حاسس إني ممثل شاطر".

تابع: "كنت بشوف تعليقات السوشيال ميديا إن العربي مش مظبوط.. قعدت أفكر هو مينفعش أمثل هنا في مصر؟ لما نزلت كنت بحاول ابني حياة هنا، واستقر في مصر شوية وكنت محتاج صحاب وناس نحوا لأن اهلي في امريكا ومعرفش حد هنا".

واختتم: "كنت وحيد ونحوا ناس محبطة ومكنتش عايزهم يقولوا عليا ضعيف أو مبعرفش أحل مشاكلي.. ورفضت عروض شغل لأني كنت شايف إني مش ممثل شاطر بسبب كلام الناس".