سر تصدر شيماء سيف تريند "جوجل"

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيماء سيف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلادها وسط أصدقائها من خارج الوسط الفني في أحد المطاعم الصينية.

ونشرت شيماء سيف فيديو عبر “انستجرام” أثناء احتفالهم بعيد ميلادها بتورتة مكتوب عليها "سنة حلوة يا شيماء".



آخر أعمال شيماء سيف



وكان آخر أعمال شيماء سيف هو مسلسل إش إش الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي 2025، وشارك في بطولته كل من: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، إدوارد ومن تأليف وإخراج محمد سامي.