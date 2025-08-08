نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنان سيد صادق عن عمر يناهز الـ 80 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجل الفنان سيد صادق، عن وفاة والده وذلك عن عمر يناهز 80 عامًا، إذ رحل الفنان بشكل مفاجئ دون معاناته من مرض معين.

وكتب نجل سيد صادق في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)».

أشهر أعمال سيد صادق

يذكر أن من أشهر أعمال الفنان سيد صادق "فرقة ناجي عطا الله"، "كده رضا"، "حلق حوش"، "التجربة الدنماركية"، "ملك روحي"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "العميل 1001"، "آه.. وآه من شربات"، "النمر والأنثى"، "بشرى سارة"، "أقوى الرجال"، "قلبي يناديك"، "أين قلبي"، "الحقيقة والسراب"، "العراف"، "عيون الصقر" و"يوميات ونيس الجزء الأول"، بالإضافة إلى "شباب رايق جدا" وغيرها من المشاركات الفنية التي أكسبته محبة كبيرة واحتراما متبادلا بين زملائه ومتابعيه.