نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأحدث الأعمال الجديدة لحسناء سيف الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسناء سيف الدين تفجّر موهبتها الغنائية في "دا هو يوم".. وتقتحم الساحة بقوّة: "دي مش مجرد تجربة.. دي هوية فنية كاملة"

فجّرت الفنانة حسناء سيف الدين طاقتها الإبداعية عبر إصدار أغنيتها الجديدة "دا هو يوم"، التي ما إن طرحتها على منصاتها الرسمية حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بإشادات الجمهور، الذين لم يتوقعوا هذا الحضور الغنائي الناضج والصوت الحالم القادم من فنانة اعتادوا رؤيتها ممثلة فقط.

"دا هو يوم" ليست مجرد أغنية، بل إعلان فني صريح بأن حسناء تمتلك صوتًا لا يقلّ حضورًا عن موهبتها التمثيلية. الأغنية حملت توقيع الشاعر أسامة محرز، ألحان إسلام عاطف، توزيع الكشكي، تسجيل ومكس وماستر مودي منير، بمشاركة محمد مغربي على الجيتار، ومحمود شاهي على الكيبورد، وتحت إشراف صوتي دقيق للدكتورة أمل إبراهيم.

ورغم أن هذه هي الأغنية الخامسة في مسيرتها الغنائية، إلا أن طريقة الأداء، ونضج الإحساس، والخط اللحني المدروس، جميعها دفعت الجمهور للتفاعل بكثافة، فوصفها البعض بـ "التحوّل الفني المفاجئ"، بينما قال آخرون: "حسناء مش بس ممثلة.. حسناء مطربة حقيقية بصوت متفرد"،"الصوت ده لازم يسمع أكتر.. إحساسها عالي والاختيار ذكي"،"أغنية راقية ومؤثرة.. حسناء أثبتت إنها بتعرف تقول فن بكل الأشكال".

هذا النجاح الجماهيري لم يأتِ من فراغ، بل من اختيارات واعية تؤكد أن حسناء لا تسعى لمجرد التواجد، بل لبصمة مختلفة تحمل اسمها بصوتها وصورتها وروحها.

وفي موازاة النجاح الغنائي، تواصل حسناء سيف الدين توهّجها الدرامي من خلال مشاركتها في أعمال ضخمة على الساحة التلفزيونية، أبرزها مسلسل "اتنين قهوة" الذي تخوض بطولته إلى جانب النجم أحمد فهمي والنجمة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، وهو عمل يُنتظر أن يضيف نقلة في مشوارها التمثيلي.

كما تشارك في بطولة مسلسل "مشتهى"، العمل الذي يجمع بين الدراما النفسية والتشويق، من تأليف وإخراج باهر رشاد، ويضم نخبة من ألمع النجوم بينهم درة، محمد لطفي، خالد زكي، تامر هجرس، فتوح أحمد، إلى جانب حسناء التي تقدّم فيه شخصية معقّدة ستفاجئ بها جمهورها، والعمل من إنتاج عصام عبد العزيز.