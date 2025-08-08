نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد مسلسل "A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS" لموسم إضافي وإضافة خمسة أبطال جدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف تقرير حديث عن تجديد مسلسل A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS، المشتق من سلسلة Game of Thrones، لموسمين إضافيين، مع استئناف تصوير الموسم الأول الذي من المقرر عرضه في 2026 عبر شبكة HBO.

وفقًا للتقرير المنشور على موقع REDANIANINTELLIGENCE، ستتراوح مدة حلقات المسلسل الجديد بين 30 و35 دقيقة لكل حلقة،ومن المتوقع أن يستمر العمل على الموسم الثاني منذ عدة أشهر، حيث أكد الكاتب جورج مارتن في حديثه مع Collider في مارس 2025 عن بدء تطوير الموسم الجديد.

في خطوة جديدة، انضم خمسة ممثلين جدد إلى طاقم العمل، وهم فين بينيت، بيرتي كارفيل، تانزين كروفورد، دانيال إنجز، وسام سبرويل، لينضموا إلى الممثلين الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا مثل بيتر كلافي وديكستر سول.



وتدور أحداث المسلسل قبل مئة عام من أحداث Game of Thrones، حيث تركز على شخصية السير دنكان الطويل ورفيقه إيج. وكان قد تم الإعلان عن المسلسل لأول مرة من قبل HBO في أبريل الماضي.

يُنتج المسلسل بإشراف جورج مارتن وإيرا مارتن، مع ريان كوندال وفينس جيرارديس، من منتجي House of the Dragon، كمنتجين تنفيذيين. وقال كيسي بلويز، كبير مسئولي المحتوى في HBO، إن الشبكة دائمًا ما تعمل على تطوير نصوص وأفكار جديدة ذات صلة بعالم Game of Thrones.

