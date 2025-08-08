نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تهز القلوب برسالة دافئة لأنغام بعد أزمتها الصحية: "صوتك وضحكتك بيرجعوا النور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجّهت الفنانة الكبيرة يسرا رسالة مؤثرة للمطربة أنغام، بعدما خضعت الأخيرة لعملية جراحية أمس، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ومحبيها في الوطن العربي.



يسرا، التي عُرفت دائمًا بإنسانيتها وحرصها على مساندة أصدقائها في أوقات الشدة قبل الفرح، اختارت أن تعبّر عن دعمها لأنغام بكلمات تفيض دفئًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، فكتبت: "نتمنى الشفاء العاجل لصديقتي الغالية أنغام، ربنا يقومك بألف سلامة، ويعافيكي، ويكتبلك الصحة والستر والعافية من وسع يا رب".

ولم تكتفِ يسرا بالدعاء، بل أضافت لمسة خاصة من الحنين والاشتياق قائلة: "وحشتينا، وإن شاء الله ترجعي تنوري الدنيا كلها بصوتك وضحكتك اللي بنحبها، وترجعي لأولادك وحبايبك بألف خير وسلامة".

رسالة يسرا لم تمر مرور الكرام، إذ تفاعل معها الجمهور بشكل واسع، معبّرين عن تقديرهم لمشاعرها النبيلة، ومؤكدين أن كلماتها لامست قلوبهم، خاصة أن أنغام تُعد واحدة من أبرز الأصوات الغنائية العربية، وصوتها بالنسبة لكثيرين مصدر إلهام وبهجة.



هذا التضامن بين النجمتين أعاد للأذهان مشاهد المساندة والدعم التي تجمع رموز الفن المصري والعربي في الأزمات، حيث لا يترددون في تقديم العون المعنوي والوقوف جنبًا إلى جنب، في مشهد يؤكد أن الأضواء لا تطغى على الإنسانية، وأن الصداقة الحقيقية تظل أقوى من أي ظرف.



وفي الوقت الذي يترقب فيه جمهور أنغام أي تطمينات جديدة عن حالتها الصحية، جاءت رسالة يسرا لتكون جرعة أمل، وبادرة وفاء تجعل الجميع ينتظر لحظة عودة صاحبة "صوت مصر" إلى جمهورها ومحبيها، بنفس الطاقة التي اعتادوا عليها، وبابتسامتها التي تضيء القلوب قبل المسارح.

