لهذا السبب...أصالة تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - لا يمر ظهور لأصالة نصري مرور الكرام، ولا تخلو أمسية تُطلّ فيها من العناوين العريضة… وهذا ما حصل بالفعل عقب حفلها الأخير في مهرجان العلمين الجديدة، الذي تحوّل إلى حديث الساعة وتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تريند محرك بحث جوجل، لتتربّع أصالة كعادتها على عرش الأكثر بحثًا واهتمامًا.

النجمة السورية ذات الحضور الطاغي، أشعلت الأجواء في واحدة من أنجح حفلات صيف 2025، مقدّمةً باقة متنوعة من الأغاني التي مزجت بين الكلاسيكية والحداثة، وبين الحنين والفرح، في توليفة فنية أكدت من جديد أن أصالة ليست فقط مطربة، بل ظاهرة متجددة.

"العنب الساقع"... نقطة التحوّل

اللحظة التي غيّرت إيقاع الحفل وأشعلت مواقع التواصل كانت عندما أدّت أصالة أغنية "العنب الساقع"، التي خطفت الأضواء وتحوّلت في دقائق إلى موجة راقصة اجتاحت الجمهور، فوثّقها الحاضرون بمقاطع مصوّرة انتشرت كالنار في الهشيم، ما ساهم في تصدّرها تريند جوجل خلال ساعات فقط من انتهاء الحفل.

اللافت أن الأغنية، برغم طابعها الخفيف والمختلف عن الأسلوب الطربي المعتاد لأصالة، لاقت تفاعلًا واسعًا، واعتبرها البعض "رهانًا ناجحًا" نحو كسر القوالب الفنية التقليدية، وهو ما علّق عليه جمهور السوشيال ميديا بعبارات مثل: "أصالة عم تسبق جيلها"، و"الطرب ما بيتناقض مع الجرأة الموسيقية".

رسالة حب لمصر... وجمهور لا يُنسى

وخلال الحفل، خصّت أصالة مصر برسالة محبّة دافئة، مؤكدة أن عشقها لهذا البلد يتجاوز حدود الجغرافيا، وقالت أمام الآلاف: "مصر هي النور بحياتي... ومكان أماني وأمان عيلتي". وتفاعل الحضور بحرارة مع أدائها العاطفي لأغنية "مليون تحية لمصر بنحبك"، لتصبح لحظة مؤثرة تضاف إلى سجلّها الطويل من المواقف الوطنية الصادقة.

أصالة و"ضريبة البعد"… الحضور القوي للألبوم الأخير

لم تنسَ أصالة أن تُمتع جمهورها بمجموعة من أغنيات ألبومها الأخير "ضريبة البعد"، الذي حصد نسب استماع عالية منذ صدوره. فكان الجمهور على موعد مع أغنيات "أنا هنساك"، و"المال السايب"، و"ما بحبّش حد إلا أنت"، وكلها أكدت النضج الفني في اختياراتها الموسيقية، سواء من حيث الكلمات أو التوزيع.

أمواج من التفاعل على السوشيال ميديا

ما أن انتهى الحفل حتى انفجرت مواقع التواصل بصور ومقاطع وتغريدات عن أداء أصالة، وسط إشادة واسعة بعفويتها، صوتها، وتفاعلها مع الجمهور. وسجّل محرك بحث جوجل معدلات بحث عالية عن اسم "أصالة".