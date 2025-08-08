رحيل زوجة حمدي غيث والنقابة تنعيها ببيان مؤثر

القاهرة - محمد ابراهيم -

بمشاعر يملؤها الحزن والأسى، نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وبمشاركة مجلس الإدارة بالكامل، وفاة زوجة الفنان القدير الراحل حمدي غيث، مقدّمة أصدق التعازي والمواساة لأسرتها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وجاء هذا النعي في بيان رسمي صدر عن النقابة، بعد أن أعلنت ميادة، ابنة الفنان الراحل، عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، خبر وفاة زوجة والدها، ووصفتها بأنها "أمها الثانية" ووالدة أختها الوحيدة مي حمدي غيث.

وقد وُوريت الفقيدة الثرى في مقابر العائلة، مع الالتزام بوصيتها بالاكتفاء بالعزاء هاتفياً وعلى المقابر عقب صلاة الجنازة مباشرة، دون إقامة سرادقات أو تجمعات.



يُذكر أن الفنان الراحل حمدي غيث، واسمه الكامل محمود حمدي الحسيني غيث، وُلد عام 1924 بقرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. تخرج في كلية الحقوق قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للتمثيل، وكان ضمن الدفعة الأولى لخريجيه، ثم تابع دراساته المسرحية في العاصمة الفرنسية باريس، ليصبح أحد أعمدة الفن المصري والعربي.

