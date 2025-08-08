تامر عاشور يوجه رسالة مؤثرة بعد إعلان تركي آل الشيخ: "الشعب السعودي في قلبي.. والموسم ده على راسي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لفتة راقية ومليئة بالمحبة، علّق النجم المصري تامر عاشور على إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بشأن الاتجاه للاعتماد على المواهب السعودية والخليجية خلال موسم الرياض المقبل.

وكتب عاشور عبر حسابه على منصة "X" (تويتر سابقًا):"هقول كلمة حق بعيدًا عن أي نزاعات… حبّي للشعب السعودي مش مجرد شعارات، ده عشرة وصداقة ومحبة عمرها ما كانت مبنية على مصلحة، أهل السعودية دايمًا كانوا السند والذوق والكرم معانا كفنانين مصريين".

وأضاف:"قرار الاعتماد على الكوادر السعودية والخليجية قرار لازم ندعمه كفنّانين عرب، وده يخليني أنا شخصيًا أزور الرياض كمتفرّج قبل ما أكون مطرب، لأسمع وأستمتع وأشوف إخواتنا بيقدّموا إيه، من غير أي حساسيات".

وتابع عاشور بصدق واضح:"موسم الرياض له فضل عليّا، كنت من أوائل اللي غنوا فيه من المطاعم لحد أكبر المسارح، لحد ما وصلت لقلوب أهل السعودية، وده شرف عمري. كل الشكر والتقدير لصديقي وحبيبي أبو ناصر، ولو حصلت ردود أفعال مش قد كده، فده من عشمنا فيك… والإخوات دايمًا بيتخانقوا".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق أن موسم الرياض القادم سيعتمد بشكل شبه كامل على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين، بالإضافة إلى مسرحيات خليجية وسورية وعالمية.

