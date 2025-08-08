نهال عنبر تحسم الجدل عبر “إنستجرام”: لا صحة لما يُشاع عن القبض على وفاء عامر

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خضم سيل من الشائعات التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي تناولت أنباء غير مؤكدة عن القبض على الفنانة المصرية الكبيرة وفاء عامر، خرجت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن صمتها ووضعت حدًا لتلك المزاعم المغلوطة التي أقلقت جمهور الوسط الفني، وذلك عبر بيان واضح نشرته على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام.

وقالت نهال عنبر في منشورها:"أرجو من الجميع تحرّي الدقة قبل نشر أي أخبار كاذبة... الفنانة القديرة وفاء عامر بخير، ولا صحة إطلاقًا لما تم تداوله بشأن القبض عليها. هذا الخبر لا يمت للحقيقة بصلة، وهي حاليًا في منزلها، وتمارس حياتها بشكل طبيعي."

حملة إشاعات مفاجئة تهز الوسط الفني

وكانت أنباء مغلوطة قد اجتاحت بعض الصفحات الفنية غير الموثوقة على مواقع التواصل، تتحدث عن "القبض على وفاء عامر في ظروف غامضة"، مما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور ودفع البعض إلى التساؤل عن التفاصيل دون وجود أي مصدر رسمي يدعم تلك الرواية.

وقد أعرب عدد من المتابعين عن استغرابهم من تداول مثل هذا النوع من الأخبار الحساسة دون وجود بيان من نقابة المهن التمثيلية أو الجهات المعنية، ما دفع الفنانة نهال عنبر، بصفتها من الشخصيات المعروفة بارتباطها الوثيق بالنقابة وبالفنانين، إلى التدخل العاجل لحسم الأمر.

رسالة دعم من جمهور وفاء عامر

ما إن نشرت نهال عنبر بيان النفي، حتى انهالت التعليقات على منشورها من متابعيها، والذين أبدوا ارتياحهم لظهور الحقيقة، مؤكدين دعمهم الكامل للفنانة وفاء عامر، التي تُعد واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية والعربية، ولها تاريخ حافل بالأعمال المميزة.

وكتب أحد المتابعين:"كفاية إشاعات... النجمة وفاء عامر دايمًا راقية واسمها مشرف، وإحنا بنحبها وواقفِين معاها."

بينما علّق آخر:"شكرًا يا أستاذة نهال على التوضيح السريع. للأسف الناس بقت تصدق أي حاجة من غير ما تتأكد."

وفاء عامر تلتزم الصمت.. وتستعد لعمل فني جديد

النقابة تراقب.. والجمهور يطالب بمحاسبة ناشري الأكاذيب

من جانب آخر، طالب عدد من النقاد والمحبين بضرورة وجود رقابة أقوى على الصفحات التي تنشر الأكاذيب والشائعات، خاصة عندما تمس سمعة فنانين كبار مثل وفاء عامر. وناشد البعض نقابة المهن التمثيلية باتخاذ خطوات قانونية ضد مروجي الأخبار المفبركة، حمايةً للفن وللمجتمع.