هل تم إلغاء "المؤسس عثمان"؟.. الحقيقة الكاملة بعد أنباء انسحاب بوراك أوزجيفيت

القاهرة - محمد ابراهيم - "المؤسس عثمان" مستمر.. حقيقة إلغاء الموسم السابع وانسحاب بوراك أوزجيفيت

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة شائعات تفيد بإلغاء الموسم السابع من مسلسل "المؤسس عثمان"، وزعمت هذه الأخبار أيضًا انسحاب النجم التركي بوراك أوزجيفيت من طاقم العمل، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجمهور العربي والتركي على حدّ سواء.

بوراك أوزجيفيت مستمر.. ولا صحة لخبر الانسحاب

في ظل غياب أي تصريح رسمي من بطل العمل أو الشركة المنتجة "Bozdağ Film"، أكدت مصادر مقربة من الإنتاج أن كل ما يُتداول لا أساس له من الصحة، وأن النجم بوراك أوزجيفيت مستمر في تجسيد شخصية عثمان بن أرطغرل، ويستعد لتصوير حلقات الموسم السابع خلال الفترة المقبلة.

الموسم السابع قائم رسميًا

حسب ما أعلنت قناة ATV التركية، فإن مسلسل "المؤسس عثمان" سيعود بموسمه السابع في موعده المعتاد، حيث تنطلق أولى الحلقات يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على أن تُعرض مترجمة في اليوم التالي عبر عدد من القنوات العربية أبرزها قناة دوت الخليج الجزائرية واليرموك الأردنية.

أسباب انتشار الشائعات

عادةً ما تكثر الشائعات مع اقتراب عرض مواسم جديدة من المسلسلات التي تحظى بجماهيرية كبيرة، خاصةً مع غياب الإعلانات الرسمية والتفاصيل المؤكدة حول الحلقات القادمة، وهو ما استغلّته بعض الصفحات والمواقع بحثًا عن التفاعل والمشاهدات.

ما الجديد في الموسم السابع؟

وفقًا للتسريبات الأولية، سيشهد الموسم السابع ظهور شخصيات جديدة واستمرار تطوّر الأحداث المرتبطة بمراحل تأسيس الدولة العثمانية، وسط وعود بتقديم موسم مليء بالتشويق والدراما والمعارك التاريخية.