نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أنيق.. ليلى علوي تتألق في أحدث ظهور لها من اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة ليلى علوي في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت صور جديدة لها من اليونان.

أحدث ظهور لـ ليلي علوي

وظهرت ليلى علوي في الصور مرتدية فستان أنيق يتناسب مع الأجواء حولها، ونظارة شمسية وتركت خصلات شعرها الشقراء منسدلة على وجهها.

أحدث اعمال ليلي علوي

ومن ناحية اخري، بدأت ليلى علوي تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد وأحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريبًا، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

قصة "ابن مين فيهم"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول “رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة ماجدة، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه.

اخر اعمال ليلي علوي

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو مسلسل “دنيا تانية”، وشاركها في العمل: وفاء صادق، أشرف زكي، فراس سعيد، مي سليم، ليلى عز العرب، مجدي كامل، ولاء الشريف، نورهان، عمر أبو النجا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال، وايضا شاركت في فيلم المستريحة بطولة عمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.