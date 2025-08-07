نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقه.. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت شيماء سيف بعيد ميلادها وسط أصدقائها من خارج الوسط الفني في أحد المطاعم الصينية.

شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها

ونشرت شيماء سيف فيديو عبر “انستجرام” أثناء احتفالهم بعيد ميلادها بتورتة مكتوب عليها "سنة حلوة يا شيماء".

آخر أعمال شيماء سيف

وكان آخر أعمال شيماء سيف هو مسلسل إش إش الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي 2025، وشارك في بطولته كل من: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، إدوارد ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وايضا شاركت في مسرحية الطقاقة من تأليف محمد أكبر، إخراج خالد علي المفيدي، وتلحين الأغاني الخاصة بالعرض من توقيع محمد أكبر، وتوزيع و"ماستر" عباس الأمير. ويشارك في بطولتها إلى جانب بيومي فؤاد وشيماء سيف، كوكبة من نجوم المسرح الكويتي، منهم: عبير أحمد، مرام البلوشي، خالد الشمري، سارة القبندي، علي أحمد، شهد السلمان، وإيمان قمبر.

زواج شيماء سيف

والجدير بالذكر ان شيماء سيف قد تزوجت من محمد كارتر في أكتوبر 2018 بحفل زفاف ضخم حضره نجوم الفن، من بينهم محمد حماقي، دنيا سمير غانم، منى الشاذلي وغيرهم، وكانا يشكلان ثنائيًا محببًا للجمهور حتى إعلان الانفصال.