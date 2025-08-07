نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي يعقد اجتماعًا مصغرًا قبل لقاء المخرجين المسرحيين السبت المقبل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اجتمع الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج ناصر عبدالمنعم مقرر شعبة الإخراج، والمخرج سامح بسيوني سويًا وذلك لوضع التفاصيل النهائية والاستعدادات الخاصة بإستقبال المخرجين المسرحيين في مصر، والتي كان قد أعلن عنها ظهر اليوم الخميس.

أشرف زكي يعقد اجتماعًا مصغرًا قبل لقاء المخرجين المسرحيين السبت المقبل

وجاء الاجتماع ايضًا لوضع الاستعدادت الخاصة باليوم الذي سيجتمع فيه عدد كبير من أهم المخرجين المسرحيين في مصر، وهو الاجتماع الذي حد له يوم السبت المقبل 9 اغسطس في الساعة السابعة مساءًا بمسرح النهار في شارع القصر العيني.

ويأتي الاجتماع المعلن عنه من اجل مناقشة حال المهنة مستقبلها وحاضرها، والحديث عن التطورات التي تحتاجها المهنة والعقبات التي تواجهها، والاستماع للرؤي المختلفة من اجل النهوض بالحركة المسرحية والفنية في مصر.