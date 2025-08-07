نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين تتألق في ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت المطربة ياسمين علي على ريد كاربت ختام الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الراقية والمتألقة، مما جعلها محط أنظار الجميع.

كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك قائلة:" شكرًا لدعوتي لمهرجان المسرح القومي برئاسه الفنان محمد رياض، ومساعد رئيس المهرجان محمد أبو يوسف، كمان اتشرفت أني كنت بصحبة إستاذي المخرج الكبير حسني صالح، كان يوم حلو".

ختام مهرجان المسرح القومي:

حضر المهرجان لفيف من النجوم والمسرحيين وضيوف الشرف، وتضمن عروضًا مسرحية متنوعة، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل فنية. يعد المهرجان القومي للمسرح المصري من أهم الفعاليات الفنية في مصر، حيث يساهم في تعزيز المشهد المسرحي وتقديم عروض مسرحية متميزة.

يُذكر أن ياسمين علي لها مشاركة متميزة مع الفنان محمد صبحي في برنامج "مفيش مشكلة خالص"، وهو برنامج تلفزيوني مسرحي ساخر يقدمه صبحي. قدمت ياسمين علي خلال إحدى حلقات البرنامج أغنية "جرب تحب" وأبهرت صبحي بصوتها، كما شاركت في التمثيل أيضا في إحدي حلقاته.