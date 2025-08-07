نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المتحدة تدعم أنغام:" صاحبة الصوت العزب والحضور المتفرد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسالة دعم للفنانة أنغام، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة وإجرائها عملية جراحية بالبنكرياس في ألمانيا.

بيان المتحدة:

وأصدرت المتحدة بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء به: تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للفنانة أنغام، صاحبة الصوت العذب والحضور المتفرّد، وأحد أبرز أعمدة الفن المصري والعربي المعاصر.

وتابع بيان المتحدة: أن الشركة تؤكد أن الفنانة القديرة أنغام، التي أبهرت جمهورها على مدار عقود بإحساسها الراقي وأدائها الذي لامس القلوب، ستظل رمزًا للإبداع الغنائي الذي يعتز به كل محب للفن الأصيل، ونحن على يقين بأن عزيمتها ستقودها لتجاوز هذه الوعكة الصحية سريعًا، لتعود أكثر تألقًا وإشراقًا على خشبات المسارح وميكروفونات الطرب.

واختتم البيان: ندعوا الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، لتواصل مسيرتها الفنية الثرية، لتبقى دائمًا صوتًا يسكن وجدان الملايين في مصر والوطن العربي.

الحالة الصحية لـ أنغام:

وكان الأعلامي محمود سعد أعلن عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام، موضحًا أنها كانت تعاني من وجود كيس حميد على البنكرياس، واضطرت للسفر إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية لاستئصاله عن طريق المنظار، مشيرًا إلى أنها استئصلت جزءًا منه ويتبقى جزء في حال لم تعاني من مضاعفات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا صحة بشأن إصابتها بورم خبيث.

وأضاف محمود سعد في فيديو بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك: “أنغام حالتها الصحية مستقرة، وتواصلت معاها، أنغام تستحق الحب، لأنها مش صوت جميل وإحساس مرهف فقط، هي بني آدمة جميلة، تعبت وشقيت، علشان تفضل تغني ليكم، الغنى الحلو”.

وتابع: “أنغام بعد العملية ما زالت تعاني من ألم شديد في الكتف والظهر، مطالبًا جمهورها بالدعاء لها.