روبي تطلق أحدث أغانيها "ثانيتين"

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت النجمة روبي قبل قليل أغنيتها الجديدة "ثانيتين" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة بطابع صيفي مميز على طريقة السينجل، أغنية "ثانيتين" تقدمها روبي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر.

ومن المقرر أن تقابل روبي جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من المفاجآت الغنائية بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من دول الوطن العربي.

وتصدرت روبي على مدار الساعات الماضية التريند على مواقع التواصل المختلفة بعد طرح البوستر التشويقي للأغنية الجديدة "ثانيتين" حيث تداول الجمهور البوستر بشكل مكثف.

كلمات أغنية ثانيتين:

جوه حتة مش هاقول فين، دخل سحرنا وخطف العين، طول بعرض جابني أرض جريت سألت الحلو منين؟، قالي نرقص.. قولت طبعا قربت منه في ثانيتين قالي يا أسمر.. جسمي قشعر، مبقتش أجمع كلمتين

ورقصنا رقصة خلتني انسى عنواني ساكنه انا فين، حبيت في لحظة والناس ملاحظة والله خايفة مالعين، ورقصنا رقصة خلتني انسى، عنواني ساكنة أنا فين، خليني طايرة يا حبيبي طايرة

آخر أعمال روبي:

وفي النطاق الدرامي، يعد مسلسل إخواتي، آخر أعمال روبي الدرامية، التي عرضت في موسم رمضان الماضي لعام 2025 حيث ضم العمل بجانبها كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، وإخراج حسن صالح، وإنتاج شركة العدل جروب.