بعد طرحها.. إشادات واسعة من الجمهور على أغنية "ميتعزش" لـ سامو زين

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان سامو زين اليوم ثاني أغنيات الميني ألبوم الجديد بعنوان "ميتعزش" أمس وتبين من البرومو الخاص بالأغنية الذي طرحه سامو زين منذ أيام أن الأغنية تميل إلى الطابع الدرامي الذي يحبه الجمهور من سامو زين وأن هذه الأغنية ستعود ب الطابع الدرامي لسامو زين.

وسرعان ما لقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وانتشارًا واسعًا عبر جميع منصات الإستماع ومواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية "ميتعزش" من كلمات أيمن عز وألحان محمد شحاته وتوزيع محمود صبري والكليب من إخراج سامو زين.

كلمات أغنية "ميتعزش" لـ سامو زين

عليك الدنيا فضيت جيت.. مش لسواد عيوني أكيد

وعشمان ف الرجوع ونسيت

رجوعنا يقل من قيمتي.. دا بعد ما سبتني بايديك

انا استكترت نفسي عليك.. بتحلم حق مشروع ليك

وطلبك مش متاح عندي

ميتعزش وبطلنا.. بناقص معرفة تخسر

وبعد اللي اتعمل فيا.. هنرجع ؟ انت بتهزر

رصيدك في الغلاوة خلص.. وبعد فراقنا متصفّر

سامحتك ياما بعد فراق.. طيبة زيادة وكرم اخلاق

لكن مليت وقلبي انا فاق

وعمري ما هرضي بأذية.. انا اتغيرت من بعديك

خلاص والبركة طبعا فيك.. أحن إزاي أو أسمع ليك

شايفها ازاي حاجة عاديه ؟

ميتعزش وبطلنا.. بناقص معرفة تخسر

وبعد اللي اتعمل فيا.. هنرجع ؟ انت بتهزر

رصيدك في الغلاوة خلص.. وبعد فراقنا متصفر



تفاصيل ألبوم سامو زين الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه بعد شهور طويلة من العمل المكثف، على أغنيات مينى ألبومه الجديد، يعود النجم ساموزين، فى موسم هذا الصيف، إلى جمهوره ومحبيه ليطلق أولى أغنياته "باب وخبط"، وهى عنوان المينى ألبوم، وهى أيضا إحدى مفاجآته الفنية، التى يقدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما.

أبرز تصريحات الفنان سامو زين

صرح ساموزين بقوله: عودتى لجمهورى هذه المرة، ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتى الفنية، وذلك بطرح مينى ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة فى الأجواء الصيفية الحالية، ومينى ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.

وأضاف سامو: تحمست واجتهدت كثيرا فى اختيار أغنيات المينى ألبوم "باب وخبط" وفى تحضيرها وتنفيذها، مع فريق العمل، رغبة منى فى إرضاء كافة الأذواق، وأيضا من المفاجآت عودتى من جديد للإخراج مرة أخرى بعد غياب 15 عاما، وذلك منذ إخراجى لأغنية "هتعرف قيمتى" كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع موسيقى إسلام زكى، فبعد الانتهاء من تسجيل أغنية "باب وخبط"، شعرت برغبتى فى العودة إلى الإخراج، لتقديم وجهة نظرى ورؤيتى وإحساسى بهذا العمل، وبالفعل تم التصوير فى دبى بأحد الاستويهات هناك، وتم التصوير على مدار يومين، وشارك معى مجموعة من أهم الموديلز فى العالم، من إيطاليا وألمانيا وإيران، بإلإضافة إلى مشاركة مدير التصوير العالمى..... الذى شارك من قبل فى أعمال عديدة لشبكة نتفليكس الأمريكية.

واختتم ساموزين بقوله: انتظروا أغنيات متنوعة مع مجموعة من الملحنين المبدعين، بالإضافة إلى شعراء وموزعين موسيقيين بارزين.

