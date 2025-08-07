فتح باب التقديم لـ «مختبر ساويرس للسيناريو» بالتعاون بين مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار الشراكة المستمرة بين مهرجان الجونة السينمائي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، و"سرد – مريم نعوم"، يسرنا الإعلان عن إطلاق «مختبر ساويرس للسيناريو»، وهو برنامج تطوير مهني يهدف إلى دعم مشاريع السيناريو الفائزة أو المرشحة رسميًا لجائزة ساويرس الثقافية لفئة أفضل سيناريو سينمائي.

يستهدف البرنامج كتّاب السيناريو ممن فازت نصوصهم أو وصلت إلى القائمة القصيرة المعلنة رسميًا لجائزة ساويرس الثقافية بين عامي 2015 و2024، ولم تُمنح فرصة التنفيذ أو الإنتاج بعد. ويُشترط التقديم بنفس النص أو نسخة مطوّرة منه في حال تم العمل عليها من قِبل الكاتب.

يهدف البرنامج إلى تقديم ورشات متخصصة في تقنيات كتابة السيناريو تُمكّن المشاركين من تطوير النصوص المؤهلة، وتدريب الكتّاب على تقديم مشاريعهم بشكل احترافي أمام جهات إنتاج محلية وإقليمية ودولية، بالإضافة إلى خلق فرص تواصل مباشر مع صنّاع السينما والمنتجين من خلال منصات مهرجان الجونة السينمائي.

يتكون البرنامج من ورشة تطوير مكثفة (تُعقد في سبتمبر/أيلول 2025)، تهدف إلى صقل النصوص وتعزيز مهارات المشاركين في تطوير مشاريعهم، بإشراف نخبة من الخبراء في المجال، وبرنامج اللقاءات المهنية ضمن منصة سيني جونة الذي يمنح عددًا من المشاريع المختارة فرصة المشاركة في اجتماعات فردية وجماعية مع منتجين وشركات توزيع من مصر والمنطقة والعالم، ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025).

صرحت مريم نعوم، رئيسة ملتقى سني جونة ومؤسسة "سرد"، أنه: "من خلال هذا المختبر، نفتح نافذة جديدة أمام كتّاب السيناريو الذين سبق ولفتوا الأنظار بأعمالهم ضمن جائزة ساويرس الثقافية، لكن لم تتح لهم الفرصة لرؤية أعمالهم على الشاشة. نطمح إلى تهيئة بيئة إبداعية ومهنية تمكّنهم من تطوير نصوصهم والتفاعل مع صنّاع السينما في مصر والمنطقة، ونأمل أن تسهم هذه المبادرة في دفع المزيد من النصوص الجيدة نحو التنفيذ الفعلي."

وقالت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "على مدار عشرين عامًا، كانت جائزة ساويرس الثقافية منبرًا لاكتشاف ودعم الأصوات الإبداعية الواعدة في مجالات الكتابة بمصر. ويأتي تعاوننا اليوم مع مهرجان الجونة و"سرد" امتدادًا لهذا الإرث وتجسيدًا لالتزامنا المستمر بدعم المواهب. من خلال هذا التعاون، نعمل على تمكين كتّاب السيناريو الذين فازوا أو وصلت أعمالهم إلى القوائم القصيرة خلال الأعوام العشرة الماضية، لمساعدتهم في تحويل نصوصهم إلى أعمال سينمائية مؤثرة تُثري المشهد الثقافي والفني في مصر والمنطقة."

وأضافت: "نؤمن في مؤسسة ساويرس بأهمية تعزيز الجسور بين الأدب والسينما، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تشكيل الوعي الجمعي وتوسيع أفق التعبير الإبداعي. ونعمل من خلال هذه الشراكات على تقديم فرص حقيقية للمبدعين، وتمكينهم من إيصال أصواتهم إلى جمهور أوسع محليًا وإقليميًا، والمساهمة في صناعة ثقافية وفنية أكثر حيوية وتأثيرًا."

شروط التقديم



- أن يكون السيناريو قد فاز بجائزة ساويرس أو وصل للقائمة القصيرة بين عامي 2015 و2024.

- أن يكون السيناريو غير مُنتَج حتى تاريخ التقديم.

- تقديم ملخص درامي لا يتجاوز 5 صفحات.

- إرسال سيرة ذاتية حديثة للكاتب.

- الالتزام بالمشاركة الكاملة في مراحل التدريب وفعاليات ملتقى سيني جونة في حال الاختيار.

- ألّا يكون قد مرّ أكثر من 10 سنوات على تاريخ فوز أو ترشّح السيناريو.

الموعد النهائي للتقديم: 21 أغسطس 2025.

عن مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية:

واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة في مصر، تأسست عام 2001، بهبة من عائلة ساويرس، لدعم الحلول المبتكرة والهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال معالجة القضايا الأكثر إلحاحا؛ مثل الفقر، والبطالة، ومحدودية الوصول لفرص التعليم الجيد، كما تُسهم في دعم وتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر. على مدار 24 عامًا، أسهمت المؤسسة في تمويل العديد من البرامج، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية، في 24 محافظة مصرية مع التركيز بقوة على القرى النائية والمجتمعات الأشد احتياجًا.

عن جائزة ساويرس الثقافية: أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها. أُطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.