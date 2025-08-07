بث مباشر لتامر حسني على "تيك توك الشرق الأوسط" احتفالًا بألبومه الجديد "لينا معاد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يطل الفنان تامر حسني على جمهوره في بث مباشر مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر منصة "TikTok MENA"، وذلك احتفالًا بالنجاح الكبير الذي يحققه ألبومه الجديد "لينا معاد".

وقام تامر بالترويج للبث من خلال فيديو طريف ظهر فيه بثلاث شخصيات مختلفة، مستخدمًا أسماء أغانيه الجديدة بطريقة مبتكرة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي.



ويأتي هذا الظهور ضمن تفاعل تامر حسني الدائم مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث من المنتظر أن يتحدث خلال البث عن كواليس الألبوم، ويتبادل اللحظات المميزة مع محبيه في الوطن العربي.

تفاصيل الألبوم



ويضم الألبوم 15 أغنية، استطاعت 13 منها تحقيق 36.9 مليون مشاهدة خلال أول 4 أيام فقط من طرحها، في حين تجاوزت أغنيتا "حبيبي تقلان" و*"حلال فيك"* 25 مليون مشاهدة خلال شهر واحد. أما ديو "ملكة جمال الكون" مع الفنان الشامي فكان المفاجأة الكبرى بتحقيقه 87 مليون مشاهدة بمفرده خلال شهر، في رقم غير مسبوق بين أغاني الألبوم.



قائمة أغاني ألبوم لينا ميعاد





الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.





آخر أعمال تامر حسني

ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.