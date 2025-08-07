سعد الصغير يستضيف المطربة نسرين أيمن في سعد مولعها نار

فن ومشاهير

القاهرة - محمد ابراهيم - المطربة نسرين أيمن ضيفة برنامج سعد الصغير .. اليوم

يستضيف اليوم الخميس الفنان سعد الصغير في برنامجه سعد مولعها نار المطربة نسرين أيمن، والذى يذاع على قناة الشمس في العاشرة مساءا، وقدمت عدد من أغانى الزمن الجميل، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

