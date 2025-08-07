تعرف على إيرادات فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، نجاحًا كبيرًا، وذلك في أول أيام عرضه بـ دور العرض السينمائية، وشهد هذا العمل السينمائي عودتها للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها فيلم تسليم أهالي عام 2022.

وحقق فيلم "روكي الغلابة" إيرادات بلغت 4،146،312 جنيه، مسجلة تراجعًا بنسبة 7.68% مقارنة بيوم الثلاثاء، وسط تقلبات متفاوتة في أداء الأفلام الخمسة الأبرز، ورغم إنخفاض ايراداته إلا إنه ظل متصدرًا المركز الأول في شباك تذاكر السينمات.

روكي الغلابة



قصة فيلم روكي الغلابة



وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.