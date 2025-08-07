نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دا هو يوم".. حسناء سيف الدين تطرح أغنية جديدة وتشارك فى "اتنين قهوة" و"مشتهى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة حسناء سيف الدين، أحدث أعمالها الغنائية، من خلال أغنية "دا هو يوم" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية، وتعد الأغنية خامس أغانى حسناء سيف الدين، وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع الكشكى، تسجيل ميكس وماستر مودى منير، جيتار: محمد مغربي، كيبورد: محمود شاهي، إشراف غنائي: د. أمل إبراهيم.

وانضمت حسناء سيف الدين، مؤخرا لمسلسل "اتنين قهوة" بطولة أحمد فهمى ومرام على، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

كما تشارك حسناء في مسلسل "مشتهى" تأليف وإخراج باهر رشاد وإنتاج عصام عبد العزيز، وبطولة الفنانة درة ومحمد لطفى ةخالد زكى وتامر هجرس وفتوح أحمد، وآخرين.