نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "7 حكايات".. السبت "ما تراه، ليس كما يبدو" يعرض على منصة "Watch it " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستع منصة watch it، اعرض حلقات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، بعد حالة من الترقب التي صاحبت طرح البرومو الرسمي والبوستر الدعائي للعمل، يوم 9 أغسطس المقبل.

المسلسل يتكوّن من سبع حكايات مستقلة، يمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويُقدَّم في كل حكاية فريق عمل مختلف على مستوى الإخراج والكتابة والتمثيل، ما يجعله تجربة درامية متنوعة وغير تقليدية، حيث يجمع بين الحكايات الإنسانية والتشويق واللحظات النفسية المشوّشة التي تترك المشاهد في حالة تساؤل دائم عن الحقيقة.

"فلاش باك" تفتتح العرض

وينطلق المسلسل من خلال عرض الحكاية الأولى بعنوان "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندي، وضيف الشرف خالد أنور، ومن تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم.

تليها حكايات "بتوقيت 2028" من بطولة هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد ويوسف عثمان ونانسي هلال، تأليف نسمة سمير وإخراج خالد سعيد، ثم حكاية "Just You" بطولة تارا عماد وعمرو جمال وبسمة داوود ووفاء صادق، من تأليف محمد حجاب وقصة أسماء عبد الناصر بمشاركة مخرج الحكاية جمال خزيم، ثم حكاية "هند" بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي ومؤمن نور، وتأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد، إلى جانب حكاية "ديجافو" التي يبدأ تصويرها قريبًا بعد جلسات بروفات مكثفة، وهي من بطولة شيري عادل، أحمد الرافعي، هند عبد الحليم، وعمرو وهبة، وتأليف نسمة سمير وإخراج محمد خضر.

البرومو الرسمي للمسلسل كشف أجواء مشوّقة وجُمل مفتاحية أبرزها "في حاجات بتبان واضحة، بس الحقيقة غير اللي انت شايفها خالص"، مع ظهور مجموعة من النجوم الشباب الذين يتوزعون على الحكايات المختلفة، ومنهم أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، تارا عماد، يوسف عثمان، مريم الجندي، أحمد جمال سعيد، ليلى زاهر، وآخرين.

ويحمل البوستر الرسمي للمسلسل أجواء من الغموض والبساطة، حيث تظهر سيارة وحيدة في طريق مظلم وسط انعكاس ضوء غامض، ما يعكس بدقة الروح العامة للمسلسل الذي يركز على الصدمة والمفاجأة في كل حكاية.

"ما تراه، ليس كما يبدو" من إنتاج كريم أبو ذكري، ويشارك في إخراجه جمال خزيم، خالد سعيد، محمد خضر، ومحمود زهران، بينما يتنوع فريق الكتابة بين محمد حجاب، نسمة سمير، هند عبد الله، وأسماء عبد الناصر، ويُعد من أكثر الأعمال انتظارًا هذا الموسم بسبب طبيعته المتفردة في الشكل والمضمون وتنوع عناصره بين التشويق والدراما النفسية والبطولة الشبابية.