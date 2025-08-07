في ذكرى وفاته.. محطات فنية هامة في حياة حسن الأسمر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس، ذكرى وفاة الفنان حسن الأسمر، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2011، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية له.

حسن الاسمر

أشهر أدوار حسن الأسمر



ترك الفنان حسن الأسمر عدد من الاعمال الفنية في التمثيل، من أشهر أدواره مسلسل "أرابيسك" مع الفنان القدير صلاح السعدني، ومسلسل" جحا المصري"، وفي المسرح برز في مسرحية "باللو"، ولا ننسى ظهوره كضيف شرف في مسلسل " عائلة الحج متولي " مع النجم نور الشريف خلال مشهد حفل زفاف الزوجة الرابعة، حيث قام حسن الاسمر بإحياء الفرح وغناء " أنا هو "، وأغنية " حسرة عليها " بعد ظهور الزوجات الثلاثة، كما شارك في فيلم " ليلة ساخنة " وفيلم" اللص والتعبان "، وفيلم " بوابة إبليس" وغيرها من الأعمال.



أغاني حسن الأسمر



قدم حسن الاسمر عدد من الاغاني ابرزهم: " من أشهر "توهان، سمارة، أعملك إيه "، واختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته في مسلسل " قمر"، ثم ظهر في رمضان 2011 من خلال إعلان تجاري لصالح إحدى شركات الهاتف المحمول المصرية، الذي كان آخر ظهور له، وقد أخذ الإعلان شهرة واسعة بعد أيام قليلة من شهر رمضان عام 2011 أي قبل وفاته بأيام، وأدّى بصوته الجميل أغنية "اسمع بقى" على نفس لحن أغنيته الشهيرة "كتاب حياتي".