جوائز مهرجان المسرح القومي المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - جوائز الدورة الثامنة عشرة بالمهرجان القومي للمسرح المصري

الجوائز:



جوائز لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها:

نادين أشرف عن عرض ( الوحش )

العمل الجماعي ( حواديت ) للمخرج خالد جلال

وجدي الفوي عن عرض ( الباروكة )

جائزة أفضل دعاية مسرحية حصل عليها يوسف صقر عن (استدعاء ولي أمر)، أما جائزة أفضل اشعار ففاز بها أحمد زيدان عن عرض ( ثرثرة )، وفاز بجائزة أفضل دراماتورج محمد عادل النجار عن عرض ( جرارين السواقي )، وفاز بجائزة أفضل أداء حركي سالي أحمد عن عرض ( كارمن )، وفاز بجائزة أفضل موسيقي محمود عز ومحمود شعراوي عن عرض ( جسم وأسنان ) وزياد هجرس عن عرض ( ثرثرة )، جائزة أفضل تصميم إضاءة فاز بها محمود الحسيني كاجو عن عرض ( محاكمة ارثر ميلر )، جائزة الأزياء فازت بها رحمة عمر عن عرض ( مارلين ) وجائزة الديكور فاز بها مناصفة محمد طلعت عن عرض ( مرسل إلى ) وأحمد شربي عن عرض ( كارمن )، أما جائزة أفضل مؤلف صاعد فاز بها محمد عادل النجار عن عرض ( أول من رأي الشمس ).

وفاز بجائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة بين نيللي الشرقاوي عن عرض (الوحش) ونغم صالح عن عرض (جسم واسنان وشعر مستعار)، أما جائزة أفضل ممثل صاعد فاز بها مناصفة لسعيد سلمان عن عرض ( الوحش ) وأمير عبد الواحد عن عرض ( الإخوة كرامازوف)، وأفضل مؤلف مسرحي فاز بها محمود جمال الحديني عن عرض ( يمين في أول شمال )، وأفضل ممثلة دور ثاني فازت بها آلاء علي عن عرض ( الإخوة كرامازوف)،



أفضل دور أول نساء فازت بها ريم أحمد عن عرض ( كارمن )، وفاز بجائزة أفضل ممثل دور ثاني رجال فاز بها مناصفة لعبد الرحمن مصطفي عن عرض (الأولاد الطيبون يستحقون العطف) ومحمد الشاهد عن عرض (جسم واسنان وشعر مستعار).

وفاز بجائزة أفضل ممثل دور أول رجال فاز بها محمد ناصر عن عرض ( العشاء الأخير ) وفاز بجائزة أفضل مخرج صاعد ( محمد أيمن ) عن عرض ( الأولاد الطيبون يستحقون العطف )، أما جائزة أفضل اخراج مسرحي فاز بها مازن الغرباوي عن عرض ( جسم وأسنان وشعر مستعار )، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي ثاني ( كارمن ) للمخرج ناصر عبد المنعم، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي أول ( جسم وأسنان وشعر مستعار ) للمخرج مازن الغرباوي.

وفاز بجائزة البحث النظرى (ياسمين الصادق)

اما جائزة المقال النقدى فاز بها مناصفة كل من (محمد علام) و(محمود الحلواني

وفاز بجائزة التأليف للنص المسرحي كل من مركز أول اسري الانتقام حسام موسي



مركز ثاني طارق عبدالعزيز عمار



مركز ثالث المحلج

حسام محمدالعجو