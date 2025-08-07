نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد منير تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما أعلن عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استلزمت دخوله في مرحلة علاج، ما استدعى تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم 16 أغسطس الجاري.

محمد منير

وطمأن منير جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، حيث قال في بيان رسمي: “أطمئن كل الجمهور والمحبين إني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية، وحاليًا في مرحلة استكمال العلاج، ونظرًا لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررًا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل، وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد لحفلات".

ويستعد محمد منير خلال الفترة المقبلة للعودة إلى نشاطه الفني، حيث يعمل على استكمال ألبومه الجديد الذي يضم عددًا من الأغاني التي تحمل طابعًا إنسانيًا، ومن المقرر أن يعلن قريبًا عن جدول حفلاته المقبلة.