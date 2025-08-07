نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. جوانا ملاح تكرم في بياف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت النجمة جوانا ملاح مكرمة في بيروت، ضمن فعاليات مهرجان بيروت الدولي للتكريم (BIAF) بدورته 12، والتي حملت شعار "من قلبي سلام".



من وسط بيروت ازدانت مساحة احتفالية المهرجان بالأبيض لتعطي الأمل وتعيد عبق الحياة، اضاءت جوانا ملاح المسرح باناقتها البضاء التي عسكت جورها حيث استلمت جائزة التكريم عن مجمل أعمالها ومسيرتها الفنية.

وقدمت جوانا ملاح تحية خاصة إلى إدارة المهرجان ولجنة التحكيم التي قدرت ابداعها الفني وأعطت بصمة فنية محفورة في قلوب الجمهور اللبناني والعربي.



وعلى المسرح أدت جوانا ملاح أغنيتها الرائعة "حبيت الحب" بأسلوبها الرومانسي الهادئ وصوتها المتزن، حيث ظهرت مثل الملكة مكللة بالابيض، وحصلت اطلالتها إعجاب الحضور.

