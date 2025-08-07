نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اتضايقت لما الحلقة خلصت".. محمد العدل يوجه رسالة لصناع مسلسل "220 يوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المخرج محمد العدل رسالة لصناع مسلسل "220 يوم"، خاصة بأحداث الحلقة الخامسة، والذي يُعرض حاليًا عبر منصة «شاهد»، مشيدًا بإعجابه الشديد بأداء أبطال العمل وكافة عناصره الفنية.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على "فيس بوك":"برغم إن شهادتي قد تكون مجروحة، إلا إنه معروف عني إني لا أجامل. كل من في هذه الحلقة تفوق على نفسه كتابةً كسيناريو، وخصوصًا الحوار الرائع".



وتابع: "زوايا التصوير وأحجام اللقطات كانت معبرة عن كل لحظة وكل همسة في أداء الشخصيات، أما الأداء التمثيلي فحدّث ولا حرج.. صبا مبارك وكريم فهمي، ما هذا الأداء وهذا التألق؟ لم أستطع أن أمنع دموعي تأثرًا وتعاطفًا معكم. ثم على الطيب وميرا دياب، ما هذا الإحساس؟".

واختتم العدل قائلًا: "عازف الجيتار النشاز ممثل رائع وللأسف لا أعرف اسمه.. تحياتي لكل فريق العمل تصويرًا ومونتاجًا وإنتاجًا، وبصراحة اتضايقت لما الحلقة خلصت".