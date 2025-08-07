نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال يكشف عن شخصيته في مسلسله الجديد "للعدالة وجه آخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان ياسر جلال عن شخصيته في أحدث أعماله الدرامية، والتي تحمل اسم "للعدالة وجه آخر"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "جلال" مجموعة من الصور أثناء كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا: "ياترى فؤاد السرجاني هيقدر يكشف الوجه الآخر للعدالة؟".

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر



وتضم قائمة أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر، كلا من: ياسر جلال، أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل، أمجد الحجار، وإسلام خالد.



موعد عرض مسلسل للعدالة وجه آخر



ومن المقرر عرض مسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال في الـ Off season خلال موسم الشتاء.

تفاصيل مسلسل للعدالة وجه آخر



ومسلسل للعدالة وجه أخر، مكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، يظهر خلاله ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني، بينما تقدم أروى جودة دور زوجته.