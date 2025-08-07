مصطفي كامل: "أنا قادر على مُواجهة كل الأفاقين"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن دعمه للمطربة أنغام في مرضها، مستئًا من حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول عدم اتصاله بأنغام والسؤال عنها في مرضها، وذلك من خلال حسابه على «فيس بوك».

وكتب مصطفى كامل: "بإذن الله أنا قادر على مُواجهة كل الأفاقين، أثناء تواجدي بمهرجان جرش منذ 10 أيام وأثناء إجراء تقرير تليفزيوني تم سؤالي سؤالا واضحا، السؤال: كيف كان آخر اتصال بينك وبين الفنانة أنغام؟ ولأنى لا أجيد فنون الكذب والتضليل كعادة أغلب خلق الله في هذه الأيام، الإجابة كانت توجيه كل عبارات التقدير للفنانة والأخت أنغام أولًا، ثم رواية آخر مرة اتصلت بالفنانة أنغام أثناء مشاهدتي لمداخلة تليفزيونية وبعد انتهاء المداخلة اتصلت وأرسلت رسالة للفنانة أنغام ولم ترد (حكاية سابقة) مر عليها أكثر من شهر ونصف".



وأضاف مصطفى كامل: “أولا أنا قمت بتصوير اللقاء منذ 8 أيام أو 9 أيام ولا أعلم أن الفنانة أنغام تغادر البلاد للعلاج أمس، والدليل على عدم معرفتي بأنها تمر بوعكة صحية هو ردى على المذيعة، وقلت لها آخر مرة كانت تعبانة حصل كذا وكذا، وهذا الرد يؤكد أنني لا أعلم بأنها سوف تقوم بإجراء عملية أو خلافه”.

وتابع: "إجابتي واضحة وصريحة أنني لم أتواصل مع أنغام منذ هذه اللحظة، ولا يجب أن أرد بالكذب وأقول أننا نتواصل.. أنا فعلًا لا أعرف أن الفنانة أنغام تمر بوعكة صحية، وآخر ما شاهدته لها هى حفلاتها بالعلمين ثم خارج مصر، وأنا كل ردودى كانت بمنتهى التقدير والمحبة والاحترام لأنغام".



واختتم: "لماذا تسعى بعض الناس لتغيير الحقائق وتحريف الكلام وكأنه يقال اليوم؟ وألوم على عنوان التقرير، فأنا لا أعاتب أنغام، كل الحكاية هو الرد على سؤال ماذا عن آخر اتصال والإجابة آخر اتصال من شهر ونصف.. كل تمنياتي لأختي العزيزة الفنانة الكبيرة أنغام بالشفاء، وبإذن الله تعود لأرض الوطن ولأولادها ومحبيها بألف صحة وسلامة".