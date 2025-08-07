شيرين: رفضت هدية عربية من الكويت.. والمسرح فقد جمهوره الواعي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة شيرين، بطلة المسرحية الشهيرة "المتزوجون"، خلال حوار خاص أجرته معها الإعلامية ريهام مازن، عن كواليس محطات مهمة في مشوارها الفني، وتصريحات جريئة حول المسرح والدراما، وتجارب شخصية عاشتها بعيدًا عن الأضواء.

وقالت شيرين: "لم أتوقع يومًا أن تحقق مسرحية "المتزوجون " هذا النجاح الكبير، لكنها كانت من أجمل فترات حياتي، وسابت جوايا أثر عمره ما هيروح".

وأضافت: "أنا اشتغلت مع الفنان محمد نجم في أكتر من 12 مسرحية، ودي كانت من أكتر مراحل الشغل تعبًا وتحديًا، لكنه كان فنان حقيقي بيعرف يعني إيه مسرح."

وأكدت شيرين أنها رفضت تصوير عدد من أعمالها، أبرزها مسرحية "البعبع" مع الفنان سعيد صالح، ومسرحية "أنا ومراتي" مع سمير غانم، موضحة: "أنا مؤمنة إن المسرح لازم يتعاش، مش يتفرج عليه من شاشة، والتجارب اللي اتصورت اتحوّلت لحاجة تانية خالص، زي (الزهر لما يلعب)... اتدمرت في المونتاج."

وعن واقع المسرح حاليًا، أعربت عن استيائها قائلة: "المسرح فقد جمهوره الواعي، للأسف مافيش مسرح دلوقتي زي زمان، والناس اللي كانت بتفهم وتقدّر اختفت."

الفنانة شيرين قالت إنها شعرت بخيبة أمل من تجربتها مع مسرح الدولة، مؤكدة: "كنت متخيلة دعم وتقدير أكتر، لكن اللي حصل خلاني أعيد حساباتي."

وتطرقت شيرين إلى تجربتها في مسلسل "سابع جار"، مؤكدة أنه من الأعمال اللي بتحبها، وقالت: "الدور كان مختلف وقريب من الناس، وحسيت فيه بواقعية قوية."

وفي واحدة من المفاجآت، روت شيرين أنها تعرّضت للاختطاف في منطقة شبرا، واصفة الحادث بأنه "تجربة مريرة لن تُنسى".

كما تحدثت عن فقدان القيم قائلة: "الأصول اختفت للأسف، والشباب مابقاش يعرف حاجة عن تاريخ بلدهم ولا عن فنانيه الكبار."

كشفت الفنانة شيرين عن موقف إنساني لافت حدث معها عندما رفضت هدية "سيارة" من أحد الشركات في الكويت، مبررة ذلك بقولها: "كان عندي عربية وماكنتش هقدر علي جماركها."

وفي ختام تصريحاتها، عبّرت عن حزنها تجاه الوضع الحالي للفن قائلة: "المسرح من غير جمهور واعي، بيبقى مسرح من غير روح."

