آدم الشرقاوي ضيف منى الشاذلي الليلة

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان آدم الشرقاوي ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء اليوم الخميس على قناة "ON".

و خلال اللقاء، يتحدث آدم الشرقاوي عن الوعكة الصحية التي تعرض لها والتي أدت إلى دخوله نوبة من الاكتئاب والعزلة.

وينصح الشرقاوي متابعيه ألا يستسلموا للتعامل مع الهواتف المحمولة وعدم التعامل مع البشر بشكل طبيعي لأن ذلك يساهم بشكل سلبي في زيادة أزمات الدماغ والتشتت الدائم.

و يقول الشرقاوي إنه يستعد للعودة مجددًا لنشاطه الفني بعد تجربة المرض القاسية.